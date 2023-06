Messi-Wechsel: Ticketpreise explodieren! Followerzahlen von Inter Miami schnellen in die Höhe

Seit Mittwochnachmittag ist es offiziell: Lionel Messi h at sich entschieden, wo er künftig spielen will. Sein neues Ziel: MLS-Klub Inter Miami.

Die Ankündigung von „La Pulga“ sorgte nicht nur für Aufruhr in Europa, auch in den USA entwickelte sich ein Hype um den mehrmaligen Weltfußballer - mit Folgen. Die Ticketpreise für die Miami-Spiele explodierten nach Bekanntgabe des Wechsels völlig. Messis mögliches erstes Spiel gegen Cruz Azul aus Mexiko-Stadt - ein Ligapokal-Spiel - findet am 21. Juli statt. Noch vor einem Tag hätten die Fans das günstigste Ticket für 29 US-Dollar (rund 27 Euro) erwerben können.

Nach dem verkündeten Wechsel schossen die Preise auf 477 US-Dollar (rund 444 Euro) in die Höhe. Insgesamt stiegen die Preise um mehr als 1.000% an.

Followerzahl von Inter Miami wächst rasant

Die US-amerikanische Wirtschaftsmagazin Forbes betitelt diesen kuriosen Anstieg als „Messi-Effekt“ und berichtet auch von weiteren Preiserhöhungen. Der Einstiegspreis für Miamis Heimspiel gegen die New York Red Bulls am 26. August, welches Berichten zufolge Messis erstes Ligaspiel in der MLS sei, stieg von 30 US-Dollar auf 512 US-Dollar (rund 477 Euro) an. Der Preis für das billigste Ticket gegen Meister Los Angeles FC am 3. September stieg auf 599 US-Dollar (rund 558 Euro).