7er-Rugby: „Wolfpack“ bereit für Wochen der Wahrheit

Die Mannschaft des Portugiesen sei "voll konzentriert und bereit, ihre Fähigkeiten auf dem Feld zu zeigen". Im vergangenen Jahr verpasste das "Wolfpack" mit Gesamtrang zwei denkbar knapp den Titel - nun will es den finalen Schritt gehen, findet das zweite und entscheidende Turnier doch nach 14 Jahren erstmals wieder in Deutschland (7. bis 9. Juli) statt.

"Mit der deutschen Nationalmannschaft das Turnier zu gewinnen, wäre für uns alle eine außergewöhnliche Leistung", betonte Aguilar, zu seiner aktiven Zeit selbst mehrfacher Europameister: "Es ist ein großartiger Moment für das deutsche Rugby, Gastgeber eines so wichtigen Ereignisses zu sein, und es verstärkt unsere Motivation, eine außergewöhnlich gute Leistung zu bringen."

Doch bevor in Hamburg die EM-Party steigen kann, muss die deutsche Mannschaft im Süden Portugals den Grundstein legen - schließlich soll auch bei den European Games in Krakau (25. bis 27. Juni) der Traum von der ersten Olympia-Qualifikation in Erfüllung gehen.