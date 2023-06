Zverev überzeugt die Skeptiker

Noch vor dem Turnier waren die Experten skeptisch. "Am Tiefpunkt", "keine Entwicklung", Kopfprobleme: Ein Favorit auf den Titel bei den French Open war Alexander Zverev für kaum einen der meinungsstarken Ex-Profis. Alles nur "dumme Kommentare", konterte der Hamburger - und setzte zu seinem Lauf an, der ihn ins Halbfinale am Freitag gegen den Norweger Casper Ruud geführt hat. Die Experten staunen.