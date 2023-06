Hertha BSC geht mit Dardai in die 2. Liga

Pal Dardai bleibt auch in der 2. Fußball-Bundesliga Trainer seines Herzensvereins Hertha BSC. Der Klub bestätigte die weitere Zusammenarbeit mit dem Ungarn "auch in der kommenden Spielzeit" am Donnerstagmorgen. Zur Seite stehen werden Dardai die Assistenten Tamas Bodog und Admir Hamzagic, mit denen er bereits im Endspurt der abgelaufenen Saison zusammengearbeitet hat. Zum Trainingsstart bittet Dardai am 26. Juni.