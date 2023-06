NBA-Hammer: Suns entlassen offenbar Chris Paul

Butler vs. Jokic: Titanen-Treffen in den NBA-Finals

Chris Paul muss sich offenbar ein neues Team in der NBA suchen. Die Phoenix Suns sollen sich von dem Point Guard trennen.

Vogel scheint nicht auf Paul zu setzen, der das Spiel der Suns bislang lenkte. Der Point Guard jagt mit 38 Jahren noch immer seinen ersten NBA-Titel. Phoenix war in diesem Jahr im Viertelfinale der Playoffs an den Denver Nuggets gescheitert.

Wird Paul Free Agent?

Die Entlassung soll in den kommenden Tagen vollzogen werden. Da die Suns Pauls Vertrag für die nächste Saison Meldungen zufolge nicht garantieren können, dürfte der Point Guard Free Agent und ein heißes Objekt auf dem Transfermarkt werden. Womöglich steht auch noch ein Trade im Raum.

Paul hatte im Sommer 2021 noch einen Kontrakt über etwa 120 Millionen Dollar unterzeichnet. Der 38-Jährige will dem Vernehmen nach noch mehrere Jahre spielen, um doch noch Meister zu werden.

In der Regular Season spielte Paul 59 Partien, in denen er durchschnittlich 13,9 Punkte und 8,9 Assists auflegte. In den Playoffs verletzte sich der Routinier jedoch.