Transfermarkt, BVB: Warum für Bellingham nur die Option Real Madrid blieb

Jude Bellingham wechselt zu Real Madrid und soll den Umbruch bei den Königlichen einleiten. SPORT1 erklärt, warum für den scheidenden BVB-Star die Königlichen am Ende die einzige Wahl blieben.

Als Borussia Dortmund am Mittwochnachmittag in einer Ad-hoc-Mitteilung die Nachricht veröffentlichte, man habe sich mit Real Madrid auf eine Ablösesumme von 103 Millionen Euro bei Jude Bellingham geeinigt, waren die letzten Restzweifel beseitigt.

Der 19-Jährige wird bei den Königlichen einen Vertrag bis 2029 unterschreiben und seiner Karriere somit schon in ganz jungen Jahren einen unvergleichlichen Schub geben.

Bellingham soll dem Mittelfeld der Königlichen jene Jugendlichkeit verleihen, die Real in der abgelaufenen Saison zwangsweise abgegangen war. Zwar enttäuschten Luka Modric und Toni Kroos keineswegs, doch verglichen mit der Power des englischen Youngsters wirkte das Duo eher kraftlos.

Da die beiden Altstars eine weitere Saison bei Real dranhängen, kann Bellingham in Ruhe an die Star-Truppe von Carlo Ancelotti herangeführt werden - doch mit Bellingham wird sich nun der Wandel vollziehen.

„Bellingham kommt als Spieler der Zukunft“

Zusammen mit Eduardo Camavinga, Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni wird Bellingham künftig das Mittelfeld prägen und versuchen, den in der abgelaufenen Saison etwas abhanden gekommenen Glanz zurück ins Bernabéu zu bringen.

Die Marca, das größte spanische Sportblatt, formulierte es so: „In dieser ersten Saison werden Kroos und Modric weiterhin eine zentrale Rolle spielen, aber die jungen Spieler werden in der Mannschaft an Gewicht gewinnen. Bellingham kommt als der Star und Spieler der Zukunft.“