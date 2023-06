Transfermarkt: So reagiert Barca auf den Messi-Hammer

„Der FC Barcelona wünscht Lionel Messi viel Glück in seiner neuen Profiphase“, schrieben die Katalanen in ihrem Statement und betonten in einem kleinen Seitenhieb, dass der Verein Messis Entscheidung respektiere, „in einer Liga mit weniger Ansprüchen und weiter entfernt vom Rampenlicht und dem Druck, dem er in den letzten Jahren ausgesetzt war, antreten zu wollen“.