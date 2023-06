"Bei Gnabry ähnlich" - Mattthäus nimmt Süle in Schutz

Die Nicht-Nominierung von Niklas Süle für die kommenden Länderspiele verknüpft Hansi Flick mit deutlicher Kritik an dem BVB-Star. Diese können Lothar Matthäus und Karl-Heinz Riedle so aber nicht nachvollziehen.

Diese können Lothar Matthäus und Karl-Heinz Riedle jedoch nicht nachvollziehen. Im Rahmen des Conference-League-Finales in Prag betonte Riedle bei RTL Nitro , dass Süle eine gute Saison für den BVB gespielt habe „und so ganz kann ich bei dem Ding (die Kritik an Süle, Anm. d. Red.) nicht mitgehen“.

Matthäus zeigte sich etwas diplomatischer. Natürlich seien die Äußerungen des Bundestrainers eine klare Ansage in Richtung Süle gewesen, da er mehr von dem 27-Jährigen erwarte. „Das erwartet er von anderen Spielern auch“, versuchte sich der deutsche Rekordnationalspieler jedoch in einer Einordnung.

Fitness schon immer ein Thema bei Süle

Vor allem Süles Fitness war in der Vergangenheit immer wieder Anlass für Diskussionen. Der bekennende Fast-Food-Fan bezeichnet sich selbst gerne als Lebemann. Matthäus kann an Süle aktuell aber nichts aussetzen. „Also für mich schaut er fit aus“, erklärte der 62-Jährige und fügte hinzu: „Ich möchte nicht unbedingt gegen ihn spielen.“

Zudem sieht Matthäus den Innenverteidiger zu Unrecht am Pranger. Süles Körperbau erwecke den Eindruck, als hätte der ehemalige Bayern-Star ein paar Kilo zu viel. Das „sieht aber bei Gnabry ähnlich aus. Sie sind einfach von der Statur her so gebaut und so muss man sie nehmen“.