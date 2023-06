Zverev steht im Halbfinale von Paris - jetzt gegen Ruud

Anzeige

Zverev freut sich über seinen Sieg im Viertelfinale © AFP/SID/THOMAS SAMSON

Alexander Zverev steht nur ein Jahr nach seiner schweren Verletzung wieder im Halbfinale der French Open.

Riesenerfolg in Paris: Alexander Zverev steht nur ein Jahr nach seiner schweren Verletzung wieder im Halbfinale der French Open und darf weiter vom ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere träumen. Im Viertelfinale besiegte der favorisierte Olympiasieger den Argentinier Tomas Martin Etcheverry mit 6:4, 3:6, 6:3, 6:4 und zog zum dritten Mal in Folge in die Vorschlussrunde in Roland Garros ein.

Auf dem Weg in sein zweites Major-Finale nach den US Open 2020 wartet nun erstmals ein Top-Ten-Spieler. Am Freitag schlägt der Hamburger gegen den Vorjahresfinalisten Casper Ruud aus Norwegen auf.

"Das war das schwierigste Jahr meines Lebens. Ich liebe Tennis, den Wettkampf, und der wurde mir genommen", sagte Zverev: "Ich bin froh, dass ich wieder zurück bin auf dieser Bühne."