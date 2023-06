Conference League: Mit DFB-Star! West Ham feiert Last-Minute-Triumph

West Ham United gewinnt das Finale der UEFA Conference League. Der entscheidende Treffer fällt in der 90. Minute.

Die Hammers bezwangen in Prag den AC Florenz 2:1 (0:0) und holten damit ihren ersten Titel seit dem FA Cup 1980. Überschattet wurde die Partie aber von einem Becherwurf auf den Kopf von Florenz-Profi Cristian Biragi ..

Said Benrahma (62., Handelfmeter nach Videobeweis) und Jarrod Bowen (90.) trafen für die Nordlondoner, Giacomo Bonaventura (67.) sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich.

West Ham, das die abgelaufene Premier-League-Saison nur auf einem enttäuschenden 14. Tabellenplatz abgeschlossen hatte, qualifizierte sich damit auch für die kommende Saison in der Europa League.

Kehrer eingewechselt, Jovic-Treffer zählt nicht

Wenige Stunden vor der Partie hatten zunächst Florenzer Fans mit einem Angriff auf Anhänger von West Ham für chaotische Szenen im Prager Stadtzentrum gesorgt. Bei einem Zusammenstoß in einer Bar wurden drei Menschen leicht verletzt, 16 Florenz-Fans wurden festgenommen.

Im Stadion richtete sich der Blick dann zunächst auf das Sportliche. Nationalspieler Thilo Kehrer stand bei den Engländern nicht in der Startelf, auf Florenzer Seite stürmte der Ex-Frankfurter Luka Jovic von Beginn an.

West Ham ging die Anfangsphase temporeich an, ein Schuss von Rice rauschte knapp links am Tor der Italiener vorbei (13.). In der Folge flachte die Partie aber dann deutlich ab - bis schließlich die englischen Fans unrühmlich auffielen.