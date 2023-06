Fan-Eklat im Finale! Florenz-Star blutüberströmt

Im Finale der UEFA Conference League trifft ein Plastikbecher den Florenz-Profi Cristiano Biraghi, der eine Platzwunde am Kopf davonträgt.

Während des Finales der UEFA Conference League in Prag zwischen West Ham United und dem AC Florenz ist es zu einem Fan-Eklat gekommen.

Als Fiorentina-Profi Cristiano Biraghi in der 33. Minute zu einem Einwurf an den Spielfeldrand schreiten wollte, flogen zahlreiche Plastikbecher in die Richtung des italienischen Abwehrspielers.