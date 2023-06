Jetzt ist es fix! Lionel Messi verrät neuen Klub

Lionel Messi wird in der kommenden Saison für Inter Miami spielen. Der Superstar machte die Entscheidung in einem Interview offiziell - und erklärt, warum er nicht nach Barcelona zurückkehrt.

Lionel Messi wird in der kommenden Saison für Inter Miami spielen. Der Argentinier bestätigte in einem Interview mit der spanischen Zeitung Mundo Deportivo seinen Wechsel von Paris Saint-Germain zum MLS-Klub von David Beckham.

Damit bestätigte Messi, was internationale Medien in den Stunden zuvor übereinstimmend berichtet hatten, es ist eine bemerkenswerte Wende. Zuvor war ausgiebig über die Zukunft des Argentiniers spekuliert worden, der am vergangenen Wochenende sein letztes Spiel für Paris St. Germain absolviert hatte. Dort hatte er seinen am 30. Juni auslaufenden Vertrag nicht verlängert.