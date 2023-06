French Open: Duell mit brisanter Vorgeschichte im Viertelfinale

Auch in diesem Jahr stehen sich die beiden im Viertelfinale von Roland Garros gegenüber. Und es wirkt zumindest nicht so, als wäre das Konfliktpotenzial zwischen den beiden vollständig eliminiert. Doch was war überhaupt passiert?

French Open: Familienclinch zwischen Ruud und Rune

In einem aufreibenden Viersatzmatch hatte sich der Norweger Ruud durchgesetzt. Im Anschluss an die Partie soll dieser in den Katakomben auf Rune zugekommen sein und ihm lauthals „YEEESS“ entgegengebrüllt haben, schimpfte der damals 19-jährige Däne in der Zeitung Ekstra Bladet.