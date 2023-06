French Open: Halbfinal-Hattrick! Zverev träumt weiter vom Paris-Coup

Nach dem bitteren Verletzungs-Aus gegen Rafael Nadal im Vorjahr , dürfte dieser Erfolg Zverevs Selbstvertrauen einen zusätzlichen Push geben. Ein Erfolg in Paris wäre der erste Grand-Slam-Titel überhaupt in der Karriere des Hamburgers.

Zverev kämpft Etcheverry nieder

Der Wille zu diesem Sieg war dem 26-Jährigen von Beginn an anzumerken. Allerdings wollte sich sein argentinischer Widersacher nicht kampflos geschlagen geben. Bis auf den zweiten Durchgang - es war Zverevs zweiter Satzverlust in diesem Turnier - fand der Deutsche jedoch immer die passende Antwort auf Etcheverrys Bemühungen.

Nach 3:25 Stunden nutzte er dann seinen ersten Matchball und durfte sich verdient als Sieger feiern lassen. Nach dem Spiel hatte er aber auch noch lobende Worte für seinen Gegner. „Er spielt sagenhaftes Tennis und erinnert mich an del Potro. Wenn er weiter so spielt, dann wird er in die Top10 oder weiter kommen. Ich hoffe, er macht so weiter und wünsche ihm von ganzem Herzen alles Gute.“