Conference League heute LIVE - Finale: AC Florenz - West Ham United im Free-TV, Stream und Ticker

Zum zweiten Mal wird der Sieger in der noch jungen Conference League gesucht und zum zweiten Mal will ein italienischer Verein den Titel einheimsen.

Während sich im vergangenen Jahr der AS Rom im Finale gegen Feyenoord Rotterdam durchsetzen konnte, will in diesem Jahr der AC Florenz gegen West Ham United (ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) den Pokal mit nach Hause nehmen.