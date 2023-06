Medien: Messi geht nach Miami

Wie Marca und BBC melden, zieht es den Weltmeister nun doch zu Inter Miami in die USA statt nach Saudi-Arabien.

Im Ringen um die Zukunft von Superstar Lionel Messi kommt es offenbar zu einer spektakulären Wende. Marca und BBC meldeten am Mittwoch übereinstimmend, dass der argentinische Weltmeister seine Karriere bei Inter Miami in den USA fortsetzen wird - und nicht in Saudi-Arabien, wie verschiedene Medien zuletzt gemeldet hatten.