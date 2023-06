Ex-Profi Rebrow neuer Nationalcoach der Ukraine

Wie der ukrainische Verband mitteilt, wird Sergej Rebrow neuer Nationalcoach der Ukraine und wird somit das Team im Test gegen Deutschland betreuen. Er stürmte einst an der Seite von Fußball-Legende Andrej Schewtschenko.

Der frühere Profi Sergej Rebrow ist neuer Fußball-Nationaltrainer der Ukraine. Das gab der Gegner der deutschen Auswahl im 1000. Länderspiel der DFB-Geschichte am 12. Juni in Bremen am Mittwoch bekannt. Zuletzt hatte Ruslan Rotan das Nationalteam des Landes interimsmäßig betreut.