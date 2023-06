Frankfurt gibt Abschied von Ndicka bekannt

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt verliert seinen Stamminnenverteidiger Evan Ndicka. Wie der Klub am Mittwoch bekannt gab, hat sich der 23 Jahre alte Franzose gegen eine Verlängerung seines am 30. Juni auslaufenden Vertrages entschieden. Ndicka war 2018 nach Frankfurt gekommen, er hatte maßgeblichen Anteil am Gewinn der Europa League im Jahr 2022.

"Wir hätten Evan gerne auch in Zukunft bei Eintracht Frankfurt gesehen, es ist daher schade, dass er uns verlässt", sagte Sportvorstand Markus Krösche: "Gleichzeitig gilt Evan unser Dank für fünf gemeinsame Jahre, in denen er bereits zu Beginn in jungem Alter als Stammspieler seine Leistung gebracht hat. Am sportlichen Erfolg und der positiven Entwicklung von Eintracht Frankfurt hat er seinen Anteil."