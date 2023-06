Transfermarkt: Fix! Eintracht verliert Leistungsträger

Evan Ndicka wird die Hessen nach Ablauf der Saison verlassen . Das gaben die Hessen am Mittwoch bekannt. Damit bestätigt sich das, was seit Wochen als offenes Geheimnis gilt.

Ndicka kam 2018 zu den Hessen. Nach fünf Jahren trennen sich nun die Wege. „Wir hätten Evan gerne auch in Zukunft bei Eintracht Frankfurt gesehen, es ist daher schade, dass er uns verlässt“, sagte Sportvorstand Markus Krösche und ergänzte: „Gleichzeitig gilt Evan unser Dank für fünf gemeinsame Jahre, in denen er bereits zu Beginn in jungem Alter als Stammspieler seine Leistung gebracht hat. Am sportlichen Erfolg und der positiven Entwicklung von Eintracht Frankfurt hat er seinen Anteil. Für seine Zukunft wünschen wir ihm alles Gute.“