Basketball: Fiebich und Gülich führen EM-Kader an

Bundestrainerin Lisa Thomaidis gibt am Mittwoch ihren Kader für die Europameisterschaft in Israel und Slowenien bekannt. Mit dabei sind Leonie Fiebich und Marie Gülich. Wer es noch ins Team geschafft hat.

Angeführt von den Spanien-Legionärinnen Leonie Fiebich und Marie Gülich reisen die deutschen Basketballerinnen zu ihrer ersten EM seit zwölf Jahren. Am Mittwoch gab Bundestrainerin Lisa Thomaidis ihren 12-köpfigen Kader für die Europameisterschaft in Israel und Slowenien (15. bis 25. Juni) bekannt.

In der EM-Vorrunde tritt das Team von Thomaidis im slowenischen Ljubljana an. Gegner der deutschen Mannschaft in der Gruppe C sind am ersten EM-Tag Frankreich (20.45 Uhr) sowie danach Co-Gastgeber Slowenien (16. Juni/18.00 Uhr) und zum Vorrundenabschluss am 18. Juni Großbritannien (12.15 Uhr/alle MagentaSport).