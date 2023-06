Eishockey: München holt Salzburger MacWilliam zurück

Der deutsche Eishockey-Meister Red Bull München holt Verteidiger Andrew MacWilliam zurück. Der 33 Jahre alte Kanadier wechselt vom Schwesterklub aus Salzburg wieder in die bayerische Landeshauptstadt. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt. MacWilliam spielte bereits von 2020 bis 2022 in München und kam in dieser Zeit auf 75 DEL-Spiele (zwei Tore, 16 Assists).