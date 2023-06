French Open: Schlaftabletten? Bizarre Begründung für Tsitsipas-Aus

Stefanos Tsitsipas liefert in seinem Viertelfinale gegen Carlos Alcaraz einen schwachen Auftritt ab. Seine Begründung nach dem Spiel ist kurios.

„Er hat toll gespielt, aber was ich in Zukunft vermeiden werde, ist vor Matches Melatonin-Pillen zu nehmen und ein Schläfchen zu halten“, sagte der Fünfte der Tennis-Weltrangliste nach der klaren 2:6, 1:6, 6:7 (5:7)-Niederlage gegen Alcaraz.

Sein Spielplan in den Tagen zuvor sei nicht ideal gewesen, führte Tsitsipas aus, und hätte seinen Schlafrhythmus durcheinander gebracht. "Schlaf ist sehr wichtig bei großen Turnieren wie diesem. Ich habe diesen Fehler bereits in der Vergangenheit vor einem Spiel gegen Novak (Djokovic, d. Red.) gemacht und hatte dort das gleiche Ergebnis wie in den ersten beiden Sätzen", sagte Tsitsipas: "Scheinbar mag Melatonin die Nummer 1 und 2 sehr gerne."