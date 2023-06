NFL: Raubüberfall und Diebstahl erschüttern Cleveland Browns

Aufregung bei den Cleveland Browns! Wie mehrere lokale Medien übereinstimmend berichten, wurden einzelne Profis der NFL -Franchise in den vergangenen Tagen Opfer von Verbrechen.

Aus einem Bericht der Polizei von Cleveland geht hervor, dass zwei Spieler der Browns am frühen Montagmorgen mit vorgehaltener Waffe ausgeraubt wurden, nachdem sie einen Nachtclub verlassen hatten.

Die Namen der betroffenen Spieler wurden von der Polizei geschwärzt, jedoch identifizierte ein Insider bei The Associated Press die Spieler als Cornerback Greg Newsome II und Defensive Tackle Perrion Winfrey.

NFL: Auto von Browns-Profi in Parkhaus gestohlen

„Es ist eine grausame Welt, in der wir leben“, reagierte Newsome bei Twitter mit Blick auf den Vorfall.

Zudem untersuchen die Behörden derzeit den Diebstahl des Fahrzeugs eines weiteren Spielers der Cleveland Browns aus einem Parkhaus. Berichten zufolge wurde die Polizei am Sonntagmorgen alarmiert, als zwei Besitzer merkten, dass ihre jeweiligen Fahrzeuge verschwunden waren.

Dem Polizeibericht zufolge zeigen Aufnahmen von Überwachungskameras, wie die Verdächtigen gegen 4.50 Uhr in das Parkhaus fahren und einen Parkschein ziehen.

Browns-Coach Stefansk: „Bin froh, dass es unseren Jungs gut geht“

„Wie Sie wissen, ist es eine aktive Untersuchung. Ich kann also nicht viel dazu sagen, außer, dass ich froh bin, dass es unseren Jungs gut geht“, reagierte Browns-Coach Kevin Stefansk am Dienstag auf die Vorfälle. „Ich möchte, dass unsere Jungs und unsere ganze Gemeinschaft in Sicherheit sind“.