Überraschende Transfer-Wende bei Messi? Statt Barcelona und Saudi-Arabien soll das seine Top-Option sein

Bisher steht nur fest, dass „La Pulga“ Paris Saint-Germain nach zwei Jahren verlassen wird . Bisher galten sein Ex-Klub FC Barcelona und der saudische Vertreter Al-Hilal als Top-Kandidaten für einen Transfer. Nun allerdings bringt The Athletic eine weitere Option ins Spiel: Inter Miami.

Messi zu Inter Miami?

Der Klub von Mitbesitzer David Beckham sei guter Hoffnung, dass Messi sich für einen Transfer in die MLS entscheidet, vermeldet das Portal mit Bezug auf mehrere Quellen, die Einblick in die Verhandlungen hätten.

Aber: Ein Informant, der in Gespräche auf höchster Ebene in der MLS informiert ist, verriet, dass Messi nur noch zwischen zwei Alternativen schwanke: Barca und Inter Miami.

Barca-Rückkehr - und Saudi-Wechsel erst 2024?

In den vergangenen Wochen hatte es noch Berichte gegeben, wonach der Wechsel des Weltmeisters nach Saudi-Arabien bereits fix sein, doch Barca in Person von Präsident Joan Laporta hatte immer wieder betont, an einer Rückkehr des verlorenen Sohns zu arbeiten.