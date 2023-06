Transfermarkt: Nächster Star vor Saudi-Wechsel

Chelsea zahlte 36 Millionen Euro für Kanté

Nun beendet der Sechser das Kapitel in London aber wohl nach sieben Jahren: Der gebürtige Pariser spielte sich in Leicesters überraschender Meistersaison 2015/16 in den Fokus und war Chelsea im Sommer 2016 36 Millionen Euro Wert.

Ein aktueller Mannschaftskollege könnte ihm auch noch in diesem Sommer in den Wüstenstaat folgen. So zeigen laut dem Guardian Al-Ahli und Al-Sabab, die genau wie Al-Nassr (Cristiano Ronaldos Verein) und Al-Ittihad seit Kurzem zu 75 Prozent einem Staatsfonds gehören, Interesse an Pierre-Emerick Aubameyang.