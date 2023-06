Zverev warnt vor Außenseiter Etcheverry

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev trifft am Mittwoch im Viertelfinale in Paris auf Tomas Martin Etcheverry.

Keine Night Session, endlich einen natürlichen Schlafrhythmus: Wenn Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev am Mittwoch sein Viertelfinale bei den French Open gegen Tomas Martin Etcheverry bestreitet, darf der Hamburger nach drei späten Einsätzen in Serie endlich wieder am Nachmittag aufschlagen. Doch trotz der humaneren Uhrzeit und der Favoritenrolle warnt der Hamburger vor dem Weltranglisten-49. „Wir sind jetzt im Viertelfinale, da gibt es keine schlechten Spieler mehr“, sagte Zverev bei Eurosport.