Volleyballer starten ambitioniert in wegweisende Saison

Kampa startet hochmotiviert in die Nations-League-Saison © xFotostykxPhotoxAgencyx via www.imago-images.de/SID/IMAGO xFotostykxPhotoxAgencyx

Mit dem großen Ziel Olympia 2024 im Hinterkopf starten die deutschen Volleyballer motiviert und ambitioniert in die diesjährige Nations League.

Mit dem großen Ziel Olympia 2024 im Hinterkopf starten die deutschen Volleyballer motiviert und ambitioniert in die diesjährige Nations League. „Die Vorfreude im Team ist wirklich groß“, sagte Kapitän Lukas Kampa vor dem ersten Spiel gegen Brasilien in der Nacht zu Donnerstag (02.00 Uhr MEZ) im kanadischen Ottawa: „Wir haben viel individuelle Qualität und bringen alles mit, um in die erste Woche erfolgreich zu starten.“