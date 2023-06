"Bin kein Träumer": Kauczinski fürchtet Ausverkauf

Trainer Markus Kauczinski vom SV Wehen Wiesbaden fürchtet nach dem Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga den Verlust wichtiger Spieler. Er wünsche sich, dass die Mannschaft zusammen bleibe, „aber ich bin ja kein Träumer. Ich weiß, dass so Spiele im Fokus diese Spieler noch interessanter machen“, sagte der 53-Jährige nach dem Relegations-Rückspiel bei Arminia Bielefeld (2:1) bei Sat.1.

Topstürmer Benedict Hollerbach, mit drei Toren in der Relegation der entscheidende Mann, steht vor einem Wechsel zum 1. FC Köln. Auch Linksverteidiger Brooklyn Ezeh oder Angreifer Ivan Prtajin werden mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht. "Aber wenn es so ist, muss man sie auch bezahlen und dann kucken wir mal, was wir mit dem Geld machen", sagte Kauczinski.