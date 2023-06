Anzeige

Alcaraz schlägt Tsitsipas: Traum-Halbfinale gegen Djokovic

Alcaraz gewinnt in drei Sätzen gegen Tsitsipas © AFP/SID/EMMANUEL DUNAND

SID

Das Traum-Halbfinale bei den French Open ist perfekt: Am Freitag kommt es zum großen Generationenduell zwischen Novak Djokovic und Carlos Alcaraz.

Das Traum-Halbfinale bei den French Open ist perfekt: Am Freitag kommt es in Paris zum großen Generationenduell zwischen Novak Djokovic und Carlos Alcaraz. Der 36 Jahre alte Grand-Slam-Rekordsieger Djokovic gab gegen den russischen Olympiafinalisten Karen Chatschanow zwar erstmals im Turnier einen Satz ab, siegte aber souverän - sein 20 Jahre alter Kontrahent ließ im Anschluss Stefanos Tsitsipas keine Chance.

6:2, 6:1, 7:6 (7:5) hieß es am Ende zwischen dem stark aufspielenden Alcaraz und dem griechischen Weltranglistenfünften, der auf ganzer Linie enttäuschte. Nach 2:12 Stunden verwandelte der Spanier seinen sechsten Matchball. Tsitsipas, der sich zuvor eigentlich in starker Form präsentiert hatte, konnte nur am Ende mithalten und verlor erstmals ein Grand-Slam-Viertelfinale.

Djokovic hatte mit Chatschanow insbesondere zu Beginn deutlich mehr Probleme, gewann schließlich aber mit 4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:4. Der Serbe, der vor der Partie 29 Sätze in Folge auf Grand-Slam-Niveau gewonnen hatte, steht durch den Sieg zum zwölften Mal in Roland Garros im Halbfinale. Der Sieger von 2016 und 2021 peilt damit weiter den 23. Grand-Slam-Titel seiner Karriere an - bisher teilt er sich den Rekord mit dem verletzungsbedingt nicht teilnehmenden Spanier Rafael Nadal.

US-Open-Sieger Alcaraz, der im vergangenen Jahr im Viertelfinale an Alexander Zverev gescheitert war, spielt diesmal in absoluter Topform um seinen zweiten großen Titel. Er ist nun der jüngste Halbfinalist in Paris seit Djokovic im Jahr 2007 im Alter von 20 Jahren in der Vorschlussrunde stand.