World Series of Poker: Max Kruse darf von Sieg in Las Vegas träumen

Als bester Deutsche - Kruse startet beim WSOP 2023 durch

Max Kruse nimmt an einzelnen Events der World Series of Poker in Las Vegas teil. Bei einem Turnier mit 10.000 Dollar Buy-In könnte sich der einstige Bundesliga-Star nun zu einem Gewinner in der Zockermetropole krönen.

Max Kruse goes Las Vegas - und das ziemlich erfolgreich.

Bei der World Series of Poker, die vom 30. Mai bis 18. Juli in der US-amerikanischen Zockermetropole Las Vegas ausgetragen wird, hat der 14-malige Nationalspieler nun realistische Chancen auf einen Einzelsieg.

Beim Seven-Card-Stud-Championship-Event mit 10.000 Dollar Buy-In, umgerechnet rund 9.360 Euro Startgeld, steht Kruse nach dem ersten von drei Spieltagen im vorderen Mittelfeld. Mit seinen 150.000 Chips liegt der 35-Jährige auf Rang 16 von noch 55 verbleibenden Spielern.

Darf er nun also tatsächlich von einem Sieg in einem der 95 live ausgetragenen Bracelet-Events träumen?

Kruse: „Es ist wie eine Achterbahn“

Derzeit ist Kruse bester Spieler aus der EU. Doch er selbst weiß, wie schnell sich bei dieser Spielvariante die Stacks verschieben können.

„Stud-Games sind echt crazy. Es ist wie eine Achterbahn – auf und ab. Erst kam ich aus der Pause und habe nichts gewonnen, nix, war schon runter auf 7000 Chips, dann habe ich verdreifacht. Und jetzt bin ich vom Startingstack 60.000 auf 150.000 Chips hoch. So muss es laufen“, ließ er in seiner Instagram-Story verlauten.

Führender in der Wertung ist aktuell der in Vegas ansässige David Williams mit über 530.000 Chips. Auch von der Expertise wartet auf Kruse ein exzellent besetztes Teilnehmerfeld an den Tagen zwei und drei, darunter Pokergrößen wie Daniel Negreanu oder Bracelet-Gewinner wie Daniel „ODB“ Baker.

„Jetzt muss es nur morgen noch gut laufen“, verabschiedete sich Kruse auf Social-Media vorerst.