Boxen: IBA kämpft um Olympia-Zukunft

Der seit fast drei Jahren vom IOC suspendierte Weltboxverband IBA kämpft um seine Wiederaufnahme und hat am Dienstag einen Bericht an das Internationale Olympische Komitee veröffentlicht. Das Schreiben der IBA, die von angeblich erfolgreichen Reformen berichtet, war bereits am 5. Mai vorgelegt worden.