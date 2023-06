Fußball: Tod mit 38! Trauer um lettischen Ex-Nationalspieler Gints Freimanis

Wie der nationale Fußballverband mitteilte, ist Gints Freimanis am vergangenen Montag im Alter von 38 Jahren an Krebs verstorben. Der ehemalige lettische Nationalspieler werde den Fans immer als „ein echter Arbeiter mit hehren Lebensgrundsätzen und strahlender Freundlichkeit“ in Erinnerung bleiben.

Im vergangenen Januar wurden jedoch erneut Metastasen festgestellt - diesmal im Gehirn. Freimanis ging mit der Diagnose an die Öffentlichkeit und bat um Spenden. „Leider wurden bei Routineuntersuchungen am 17. Januar Metastasen im Kopf entdeckt. Ich benötige Ihre Hilfe, um die Behandlung fortzusetzen. Möge Gott barmherzig sein!“, wurde er damals auf dem lettischen Spenden-Portal Ziedot.lv zitiert.

Seine größten sportlichen Erfolge feierte er mit FK Jelgava. Dreimal gelang ihm der Triumph im lettischen Pokal. Auch in Deutschland war er aktiv. In der Saison 2012/13 trug er in 24 Pflichtspielen das Trikot des FC Pommern Greifswald in der NOFV-Oberliga Nord. Dort gelangen ihm zwei Tore und drei Vorlagen.