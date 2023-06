Chinesisches Snooker-Duo lebenslang gesperrt

Als Konsequenz des Match-Fixing-Skandals ist das chinesische Snooker-Duo Liang Wenbo und Li Hang zu lebenslangen Sperren und einer jeweiligen Geldstrafe in Höhe von 43.000 Pfund (rund 50.000 Euro) verurteilt worden. Dies gab der Weltverband WPBSA am Dienstag bekannt. Darüber hinaus wurden acht weitere chinesische Spieler mit unterschiedlich langen Sperren belegt. So muss etwa Zhao Xintong, die aktuelle Nummer elf der Welt, bis September 2024 aussetzen.