Aktivisten besetzen Olympia-Hauptquartier in Paris

Rund 60 Aktivisten haben am Dienstag kurzzeitig das Hauptquartier für die Olympischen Spiele 2024 in Paris besetzt. Die Gruppe protestierte in den Büroräumen im Norden der Hauptstadt gegen die Sommerspiele und die in Frankreich geplante Rentenreform.