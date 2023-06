Neuer Job für Kohfeldt? Trainer vor Engagement bei KAS Eupen

Florian Kohfeldt steht vor einem Engagement in Belgien. Der 40-Jährige wird wohl als Nachfolger von Edward Still neuer Trainer bei KAS Eupen.

Nach SPORT1 -Informationen heuert der 40-Jährige in Belgien bei KAS Eupen an. Zuvor hatte Sky darüber berichtet.

Der belgische Erstligist hatte in der abgelaufenen Spielzeit nur mit Mühe und Not die Klasse gehalten.

Eupen befindet sich in Sachen Trainersuche unter Zugzwang, da die neue Saison bereits am 22. Juli beginnt und das Team schon wieder die ersten Leistungstests absolviert hat.

Nun soll Kohfeldt die Nachfolge von Edward Still antreten, dessen Vertrag Ende April nach einem 0:7 am letzten Spieltag bei Club Brügge nicht verlängert worden war, und den Verein aus der Nähe von Aachen wieder in ein ruhigeres Fahrwasser führen.