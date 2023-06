Osnabrück holt Makridis aus Regensburg

Aufsteiger VfL Osnabrück hat in Charalambos Makridis seinen zweiten Neuzugang für die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga unter Vertrag genommen. Der 26-Jährige spielte zuletzt für Absteiger Jahn Regensburg, wo er in der abgelaufenen Spielzeit in 25 Partien drei Tore erzielte.