Sieg im brisanten Duell: Sabalenka im Halbfinale

Aryna Sabalenka träumt vom zweiten Grand-Slam-Titel © AFP/SID/THOMAS SAMSON

Aryna Sabalenka aus Belarus hat das brisante Viertelfinalduell mit der Ukrainerin Elina Switolina bei den French Open für sich entschieden.

Die belarussische Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka hat das brisante Viertelfinalduell mit der Ukrainerin Elina Switolina für sich entschieden und steht im Halbfinale der French Open. Die Australian-Open-Siegerin Sabalenka darf damit weiter vom zweiten Grand-Slam-Titel ihrer Karriere träumen - für Switolina endete derweil die bemerkenswerte Comeback-Geschichte nach der Geburt ihrer ersten Tochter im Oktober.

"Sie ist so eine gute Gegnerin. Es war ein hartes Match, und ich bin so glücklich über den Sieg", sagte Sabalenka im Anschluss an das 6:4, 6:4 nach 1:36 Stunden. Switolina hatte ihrer Konkurrentin zuvor als Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine wie erwartet den obligatorischen Handschlag am Netz verweigert. Wie schon nach vorherigen Matches wurde sie dafür von Teilen des Pariser Publikums mit Buhrufen bedacht.

Sie habe damit gerechnet, sagte Switolina auf der Pressekonferenz im Anschluss: "Ich war nicht überrascht." Sabalenka hatte am Netz auf ihre Kontrahentin gewartet, was Switolina wiederum verwunderte. "Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was sie erwartet hat - worauf sie gewartet hat, weil meine Aussagen über den Handschlag waren ziemlich klar." Sabalenka habe die Situation damit in ihren Augen etwas verschärft, bestätigte Switolina.

Die Partie war bereits zuvor politisch aufgeladen. Die Ukrainerin Switolina setzt sich stark für Frieden in ihrem vom Krieg erschütterten Heimatland ein - Sabalenka musste sich im Laufe des Turniers kritische Nachfragen zu ihrer Position zum Ukraine-Krieg und ihren Verbindungen zum belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko gefallen lassen. Seit ihrem Zweitrundenmatch gibt sie daher mit Verweis auf ihre "mentale Gesundheit" keine Pressekonferenzen mehr. Am Dienstagnachmittag wollte sie sich aber den Fragen der Journalisten stellen.

Zuvor war die Tschechin Karolina Muchova als erste Teilnehmerin ins Halbfinale in Roland Garros eingezogen. Die 26-Jährige besiegte in der Runde der besten Acht am Dienstag die Russin Anastassija Pawljutschenkowa mit 7:5, 6:2 und trifft nun auf Sabalenka, die erstmals die Vorschlussrunde in Paris erreichte.