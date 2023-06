FC Bayern: Hoeneß wird bei Mané deutlich

Magere sieben Tore und fünf Assists konnte Sadio Mané in seiner Debüt-Saison in der Bundesliga für den FC Bayern liefern. Die Verantwortlichen des Rekordmeisters erwägen nach SPORT1-Informationen gar einen Verkauf des Senegalesen im Sommer, der sowohl in der Mannschaft als auch im Verein kritisch beäugt wird.