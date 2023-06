Magath nach verpasstem Aufstieg über den HSV: "Mir blutet das Herz"

Bei den Hanseaten scheinen „sich alle damit eingerichtet zu haben, dass es noch ein Jahr zweite Liga gibt“, sagte Magath bei Sky : „Das mache ich an den Kommentaren fest. Das mache ich an der Stimmung fest. Das mache ich daran fest, dass Ziele, die am Anfang der Saison genannt wurden, nicht erreicht werden, aber kein Mensch drüber redet.“

Die Hamburger haben unter Trainer Tim Walter zum zweiten Mal hintereinander den Bundesliga-Aufstieg in der Relegation verpasst. Dem 0:3 beim VfB Stuttgart folge eine 1:3-Niederlage im heimischen Volkspark. Der HSV spielt seit 2018 in der 2. Liga. Im Vorjahr war der HSV an Hertha BSC gescheitert, damals an der Seitenlinie der Berliner: Magath.