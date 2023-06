French Open: Abbruch der Pressekonferenz! Drama nach Disqualifikation eskaliert weiter

Obwohl die Japanerin einen Tag später an der Seite von Tim Pütz das Mixed-Viertelfinale gegen das brasilianische Duo Luisa Stefani/Rafael Matos mit 7:6 (7:5), 6:2 gewann und ins Halbfinale einzog, konnte sie nach dem Erfolg ihre Tränen nicht zurückhalten.

Pütz, der seiner weinenden Spielpartnerin immer wieder Taschentücher reichte, versuchte daraufhin, vor den versammelten internationalen Medien Katos Gedanken in Worte zu fassen.

French Open: Pütz steht Kato nach Disqualifikation bei

„Dass wir im Mixed-Halbfinale sind, ist völlig egal“, erklärte der Frankfurter Tennisprofi später auf Deutsch in kleinerer Runde: „Die Hauptsache ist, dass sie klarkommt und in den nächsten Wochen weiterspielen kann. So etwas kann zu einem Schneeball, zu einer Katastrophe werden für die nächsten Wochen.“