West Ham leichter Favorit im Finale gegen Florenz

Sportwettenanbieter bwin sieht West Ham mit einer Siegquote von 2,65 in der Favoritenrolle auf den Sieg im Conference-League-Finale.

Der englische Premier-League-Klub West Ham United geht als leichter Favorit in das Conference-League-Finale gegen den AC Florenz. Die Londoner werden beim Sportwettenanbieter bwin mit einer Siegquote von 2,65 geführt. Gewinnen am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) in Prag dagegen die Italiener, gibt es das 2,70-Fache des Einsatzes zurück. Bei einem Remis nach 90 Minuten zahlt bwin das 3,20-Fache.