Erster zweifach Bracelet-Gewinner bei der WSOP

Bereits nach nur einer Woche gibt es den ersten doppelten Bracelet-Gewinner zu vermelden. Und nicht nur das, denn Chad Eveslage hat beide Armbänder in der Mixed-Variante Dealer‘s Choice gewonnen. Die News zum siebten Spieltag der 54. WSOP in Las Vegas.

Back-to-Back Dealers Choice Bracelet für Eveslage

Wenn Dealer‘s Choice gespielt wird, ist Chad Eveslage in diesem Jahr nicht zu schlagen. Der 31-jährige Profispieler aus Kentucky gewann erst am vergangenen Freitag beim $1.500 Dealer‘s Choice das zweite WSOP Bracelet seiner Karriere. In der vergangenen Nacht toppte er diese Leistung durch den Sieg bei der $10.000 Dealer‘s Choice Championship für Bracelet Nummer drei.