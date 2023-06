Celtics Postecoglou neuer Tottenham-Coach

Postecoglou ist der erste australische Coach in der PL © AFP/SID/ANDY BUCHANAN

Der ehemalige australische Nationaltrainer Ange Postecoglou wird neuer Teammanager des englischen Topklubs Tottenham Hotspur. Wie die Londoner mitteilten, unterschrieb der 57-Jährige einen Vierjahresvertrag bis Sommer 2027. Postecoglou wechselt nach zwei Jahren beim schottischen Meister und Pokalsieger Celtic Glasgow zu den Spurs und wird damit zum ersten australischen Coach in der Premier League.

"Ange bringt eine positive Mentalität und einen schnellen, offensiven Spielstil mit", sagte Klubboss Daniel Levy: "Er hat eine starke Erfolgsbilanz bei der Entwicklung von Spielern und ein Verständnis für die Bedeutung der Verbindung zur Akademie - alles, was für unseren Klub wichtig ist." Für Tottenham endet damit die seit der Trennung von Antonio Conte am 26. März andauernde Trainersuche.

Auch der bei Bundesliga-Rekordmeister Bayern München freigestellte Julian Nagelsmann war zwischenzeitlich als Kandidat bei den Nordlondonern gehandelt worden. Nach dem Aus von Conte hatte zunächst sein Co-Trainer Cristian Stellini und zuletzt Interimstrainer Ryan Mason das Team betreut. Unter Mason beendete Tottenham die vergangene Saison in der englischen Premier League auf dem achten Platz.

Für Postecoglou ist der Posten bei Tottenham der erste in einer europäischen Top-Liga. Vor seiner Ankunft in Schottland war er in Japan, Australien und Griechenland als Trainer beschäftigt. Von 2013 bis 2017 war Postecoglou australischer Nationaltrainer und wurde mit seinem Team 2015 Asienmeister.