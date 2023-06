NFL: Termine für Ticketverkauf für die zwei Deutschland-Spiele stehen

2023 spielt die NFL zweimal in Deutschland. Vergangenes Jahr war das Spiel in München ein echter Erfolg. Inzwischen stehen die Termine für die Ticketvergabe der Spiele in Frankfurt fest.

In der NFL-Saison 2023 finden zwei Spiele in Deutschland statt. In Frankfurt steht zuerst das Duell zwischen Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins am 5. November an. Eine Woche später treffen am 12. November, ebenfalls in der Mainmetropole, die New England Patriots auf die Indianapolis Colts.