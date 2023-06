Relegations-Rückspiel: Zehn Millionen Zuschauer bei Sat.1

Das Relegations-Rückspiel zwischen dem Zweitligisten Hamburger SV und dem VfB Stuttgart hat dem TV-Sender Sat.1 eine starke Quote beschert. Insgesamt sahen zehn Millionen Zuschauer am Montagabend das 3:1 der Stuttgarter in Hamburg, die Schwaben sicherten sich dadurch den Klassenerhalt. In der Zielgruppe der Zuschauer zwischen 14 und 59 Jahren erreichte Sat.1 damit einen Marktanteil von 24,3 Prozent.