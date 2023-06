Formel 1: Überraschung um Frank Buschmann und Sophia Flörsch

Was läuft da zwischen Hamilton und Shakira?

Neues Formel-1-Format bei Sky. Der Pay-TV-Sender bietet im Rahmen des Grand Prix von Ungarn (21.-23. Juli) neben der üblichen Übertragung eine weitere Live-Option an. Dort werden dann Kult-Kommentator Frank Buschmann und Rennfahrerin Sophia Flörsch zu hören sein.

Das Besondere an der Aktion: Buschmann und Flörsch werden bei der Arbeit von drei Kinder-Reportern unterstützt werden. Vorbild für das neue Format ist die „Sky Next Generation“-Aktion, bei der schon bei vereinzelten Bundesliga-Übertragungen Kinder am Mikro waren.