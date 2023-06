Transfermarkt: Klopp bekommt offenbar Wunschspieler! Alexis Mac Allister vor Wechsel zu Liverpool

Liverpool wird dem Bericht zufolge die Ausstiegsklausel des 24-Jährigen in den nächsten Tagen ziehen. Allerdings wird diese offenbar deutlich billiger sein, als die bis dato angenommenen 70 Millionen Euro.

Mac Allister die Lösung für das Klopp-Mittelfeld?

In der vergangenen Saison entwickelte sich der Argentinier erst unter Graham Potter und später unter De Zerbi zum unangefochtenen Stammspieler. Der 24-Jährige erzielte in der vergangenen Spielzeit in 35 Spielen zehn Tore und bereitete zwei Treffer für seine Kollegen vor.