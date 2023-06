Alcaraz vs. Tsitsipas: Nächstes "großartiges Match"?

Anzeige

Spannendes Match zwischen Alcaraz und Tsitsipas erwartet © AFP/SID/TIMOTHY A. CLARY

SID

Der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz geht voller Zuversicht in sein schwieriges Viertelfinale bei den French Open.

Der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz geht voller Zuversicht in sein schwieriges Viertelfinale bei den French Open. "Wir haben schon großartige Matches gegeneinander gespielt", sagte der 20 Jahre alte Spanier im Vorfeld der Partie gegen den griechischen Topspieler Stefanos Tsitsipas in der Night Session am Dienstag (nicht vor 20.15/Eurosport).

"Ich habe alle davon gewonnen, aber das heißt nicht, dass es immer so sein wird", führte Alcaraz aus: "Ich muss sehr fokussiert sein, er ist ein starker Gegner."

Tsitsipas, Finalist von 2021, ist vor den Stärken seines Kontrahenten ebenfalls gewarnt. "Carlos ist jemand, der die Intensität immer hochhält. Er hat keine Phasen, in denen er nicht voll da ist, und ist sehr energetisch", sagte der 24-Jährige, der bislang keines seiner vier Duelle mit Alcaraz gewonnen und zuletzt in Barcelona in zwei Sätzen verloren hat: "Er ist momentan eine der größten Herausforderungen im Tennis. Das spornt uns alle an, besser zu werden."