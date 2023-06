Ligue 1: Nagelsmann zu PSG? Kopfschütteln in Frankreich

Julian Nagelsmann wird als neuer Trainer bei Paris Saint-Germain gehandelt. In Frankreich sorgt diese Meldung für große Verwunderung.

Als am Sonntagnachmittag die Meldung durchsickerte, Paris Saint-Germain würde gerne Julian Nagelsmann als neuen Trainer und somit als Nachfolger von Christophe Galtier installieren, sorgte sie in Frankreich eher für Kopfschütteln als für Begeisterung.

„Sollte Nagelsmann tatsächlich in Paris anheuern, müsste er als erste Hürde meistern, sich den Respekt seiner Spieler zu verschaffen, was sicherlich nicht einfach sein wird“, meinte Jimmy Algérino, der zwischen 1996 und 2001 beim frisch gekürten Meister sein Geld verdient hatte.

„Solche Stars wie Kylian Mbappé, Gianluigi Donnarumma oder Neymar werden ihn sofort testen wollen und prüfen, über welchen Charakter Nagelsmann überhaupt verfügt, wie er in Stress-Situationen reagiert, uns so weiter und so fort“, fügte der frühere Verteidiger hinzu.