Relegation: HSV verpasst Wunder - Stuttgart bleibt Bundesligist

Der Hamburger SV muss in ein sechstes Jahr 2. Liga. In der Relegation erweist sich der VfB Stuttgart als eine Nummer zu groß. Ein Torwart-Bock lässt die Bundesliga-Träume endgültig zerplatzen.

Weiter 2. Liga statt Wunder von der Elbe: Der Hamburger SV hat die so sehr ersehnte Rückkehr in die Bundesliga auch im fünften Anlauf verpasst, der VfB Stuttgart feiert seinen Klassenerhalt.

Vier Tage nach der 0:3-Klatsche im Hinspiel verlor der HSV auch das hitzige Relegations-Rückspiel mit 1:3 (1:0) - und so wartet die sechste Saison in Serie in der 2. Liga auf den einst so großen Traditionsklub. Während die Stuttgarter Fans auf den Rängen Party machten, flossen bei vielen Hamburgern Tränen.